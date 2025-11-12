시프트업, 2분기 반짝 뒤 실적 둔화… 매출 32.9% 감소

시프트업 김형태 대표. 게임사 제공

11일 공시에 따르면 시프트업은 지난 3분기 기준 매출 755억원, 영업이익 496억원을 기록했다.

신규 지식재산권(IP) 발표나 대형 협업 프로젝트도 없는 상태다.