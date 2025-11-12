인천공항공사, 항공 AI 혁신허브 개발 사업자 공모

이학재 인천공항공사 사장. 연합뉴스

인천공항공사가 구상하는 ‘항공 AI 혁신허브’에는 ▲AI 데이터센터

연구·개발(R&D)센터

비즈니스센터가 들어서게 된다. AI 컴퓨팅 자원(GPU 등)을 갖춘 데이터센터를 기반으로 공항·항공 관련 기업들이 입주해 항공 AI 솔루션 개발부터 실증 및 상용화까지 원스톱으로 진행되는 혁신거점 역할을 하게 된다.