포항시, ‘저출생 대전환’ 기부 키오스크 설치
경북 포항시는 12일 시청 2층 민원 상담장에서 ‘저출생 대전환 기부 키오스크’ 설치 기념식을 열었다고 밝혔다.
이번 행사는 ‘2025 경북 저출생극복 성금모금캠페인 시즌2’의 일환으로 경북도와 포항시, 사랑의열매가 협력해 지역사회가 저출생 문제 해결에 함께 나서자는 취지로 마련됐다.
기념식에는 편준 포항시 복지국장, 이원한 여성가족과장, 임재선 포항시 사랑의열매 봉사단장, 백정숙 한자녀더갖기운동연합 포항시지회장 등이 참석했다.
기부 키오스크는 화면을 터치해 누구나 손쉽게 기부할 수 있는 비대면 시스템이다. 시민들이 저출생 극복을 위한 나눔 활동에 자연스럽게 동참할 수 있도록 고안됐다.
모금액은 출산·양육 친화적 환경 조성과 ‘아이 키우기 좋은 포항’ 만들기 사업에 쓰인다.
편준 포항시 복지국장은 “기부 키오스크 설치가 시민 한 분 한 분의 작은 참여로 커다란 변화를 만들어 가는 ‘저출생 대전환’의 출발점이 되길 바란다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
