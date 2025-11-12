신생아 방치해 숨지게 했는데…법원이 선처한 이유

픽사베이

의식 없는 신생아를 비닐봉지에 방치해 사망에 이르게 한 엄마의 안타까운 사정을 받아들여 구속하지 않고 징역형의 집행유예를 선고했다.

재판부는 “피고인은 가정형편이 너무 어려워서 산부인과 정기검진도 제대로 받지 못하고 주변에 임신 사실조차 숨겨야 했다”며 “그런 사정이면 임신중절도 고려할 수 있었을 텐데 대비를 전혀 하지 못해서 이런 지경에 빠진 것으로 보인다”고 설명했다.

갑자기 하혈한다”며 119를 불러 병원을 찾았으나 출산 흔적을 발견한 의료진의 신고로 법정에 서게 됐다.