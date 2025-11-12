산불 대응 패러다임 바꾼다…‘유엔기후변화협약’ 총회 선언문 발표
한국·영국 등 49개 국가와 유엔식량농업기구(FAO) 등이 진화 중심이었던 기존 산불 대응 전략을 예방·복구 중심의 전략으로 전환하기 위해 힘을 모으기로 했다.
12일 산림청에 따르면 10~21일 브라질 벨렘에서 진행되는 ‘제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(UNFCCC COP30)’ 정상급 회의 기간 ‘통합 산불관리 및 산불 회복력 선언문’이 발표됐다.
한국과 영국, 캐나다, 노르웨이 등 49개 국가와 FAO 등 국제기구가 동참한 이번 선언문은 진화 중심이었던 기존의 산불 대응 방식에서 벗어나 예방~진화~복구를 통합 관리하는 전략으로 패러다임을 바꾸자는 내용을 담았다.
또 국경과 기관을 초월한 국제협력 강화, 산불관리를 위한 지역주민의 역량 강화, 산불피해지 회복의 필요성 등도 다뤘다.
메릴랜드 대학에 따르면 지난해는 열대 원시림에서 670만㏊ 이상의 피해가 발생하는 등 전 세계적으로 산불 피해가 가장 큰 해로 나타났다.
남송희 산림청 국제산림협력관은 “한국과 프랑스는 전 세계 산불 완화를 위해 아시아 15개국에서 산불 전문가 및 관리자 양성 프로그램을 추진하고 있다”며 “한국의 선진 산불 진화 기술을 전 세계에 전파해 산불 방지에 기여하겠다”고 말했다.
