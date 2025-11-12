산불 대응 패러다임 바꾼다…‘유엔기후변화협약’ 총회 선언문 발표

진화 중심이었던 기존 산불 대응 전략을 예방·복구 중심의 전략으로 전환하기 위해 힘을 모으기로 했다.

남송희 산림청 국제산림협력관은 “한국과 프랑스는 전 세계 산불 완화를 위해 아시아 15개국에서 산불 전문가 및 관리자 양성 프로그램을 추진하고 있다”며 “한국의 선진 산불 진화 기술을 전 세계에 전파해 산불 방지에 기여하겠다”고 말했다.