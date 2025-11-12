케이워터운영관리 ‘2025 어린이 우리강 그리기대회’ 개최
전국 강문화관 동시 진행
어린이 1200여명 참여
케이워터운영관리㈜가 주최한 ‘2025 어린이 우리강 그리기대회’가 지난 8일 전국 강문화관에서 1200여 명의 어린이와 가족이 참여한 가운데 성황리에 열렸다.
‘우리가 지키는 강, 우리가 즐기는 강’을 주제로 열린 이번 대회는 한강·금강·영산강·디아크 등 전국 4개 강문화관에서 동시에 진행됐다.
이날 행사에는 약 1만2000명의 방문객이 참여하며 강의 소중함과 환경보전의 의미를 함께 나누는 축제의 장이 됐다.
대표 행사장인 디아크문화관에서는 개회식을 열고 ‘매직트리 퍼포먼스’로 어린이들의 꿈과 희망을 상징적으로 표현했다.
한강문화관에서는 매직&벌룬쇼와 스탬프 투어가 열려 가족 단위 참가자들의 큰 호응을 얻었고, 금강문화관에서는 지역 농산물과 공예품을 선보이는 ‘리버마켓’이 운영돼 지역경제 활성화에도 기여했다.
영산강문화관에서는 ‘영산강 환경문화뎐 축제’와 연계한 에코 배움터, 기부 바자회, 환경교육 한마당이 마련돼 어린이들이 환경보호의 중요성을 자연스럽게 체험했다.
또한 한국관광공사와 협력한 ‘강문화관 라이딩스쿨’이 한강문화관과 디아크문화관에서 운영돼 어린이들이 자전거 안전수칙을 익히고 강변 자전거도로를 달리며 생태체험을 즐겼다.
디아크문화관에서는 ‘리버런(River Run)’ 런칭 기념 러닝 이벤트도 함께 진행됐다. 러닝 동호인들이 약 10km 코스를 달리며 강의 자연을 만끽했고, 각 문화관에서는 홍보부스를 통해 시민 참여를 유도했다.
이번 대회는 적합성·작품성·독창성·표현성 등을 기준으로 각 문화관별 심사를 진행해 고학년부와 저학년부로 나누어 총 238점의 수상작을 선정할 예정이다. 수상 결과는 12월 초 발표되며, 선정된 작품은 2026년 전국 강문화관을 순회 전시할 계획이다.
우달식 케이워터운영관리 사장은 “전국의 어린이와 가족들의 적극적인 참여에 감사드린다”며 “이번 대회가 아이들이 강의 아름다움과 생태적 가치를 이해하고, 물환경 보전의 중요성을 배우는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.
한편 이번 행사는 한국물포럼, ㈔한국미술교육협회, 달성군, 금강유역환경청, 지역 교육지원청 및 미술협회 등 다수 기관이 후원했다. 케이워터운영관리는 이번 행사를 통해 지역 문화예술 발전과 지속 가능한 환경 거버넌스 구축의 실천적 모델을 제시했다.
