광주 ‘K-문화콘텐츠 테크타운’ 조성…17일 국회 토론회
콘텐츠산업 생태계 구축 모색
광주광역시는 17일 오후 2시 국회의원회관 2층 간담회실에서 ‘K-문화콘텐츠 테크타운 조성 국회토론회’를 개최한다고 12일 밝혔다.
이번 토론회는 정진욱 국회의원(더불어민주당·광주 동남갑)이 주최하고 광주시가 주관한다. 인공지능(AI) 시대에 발맞춰 콘텐츠 산업이 나아가야 할 방향을 논의하고, 광주 K-문화콘텐츠 테크타운 조성사업의 구체적 추진 방안을 마련하기 위해 추진됐다.
이번 토론회는 이경주 광주정보문화산업진흥원장이 좌장을 맡았으며, 김승원 전남대 AI융합대학 교수와 김도현 지니소프트 대표가 토론자로 나서 광주 K-문화콘텐츠 테크타운 조성을 위한 자유토론을 진행한다.
자유토론에 앞서 광주 K-문화콘텐츠 테크타운의 미래비전(백창기 광주정보문화산업진흥원 전략사업추진단장), 기술융합을 통한 콘텐츠 산업의 미래(이은규 상화 부사장), AI시대의 콘텐츠산업과 창작 환경의 변화(송재원 덱스터스튜디오 R&D연구소장) 등 발제를 통해 기술 발전에 따라 변화하는 콘텐츠산업 현황을 소개한다.
광주시는 문화콘텐츠 산업을 지역·국가의 미래 경쟁력 확보를 위한 5대 전략산업 중 하나로 지정하고, 유망기업 유치·일자리 창출 등을 통해 지역 문화경제산업 생태계 활성화에 힘쓰고 있다.
특히 총사업비 2500억원 규모의 ‘K-문화콘텐츠 테크타운 조성사업’을 핵심 전략 사업으로 추진하고 있다.
광주시는 테크타운 조성사업을 통해 복합지식산업센터 건립과 기업육성 프로그램 운영, 콘텐츠 성장 펀드 조성, 인재양성 캠퍼스 운영 등을 추진해 인재·기업·문화가 공존하는 문화콘텐츠 중심지를 구축할 계획이다.
정진욱 국회의원은 “우리 지역의 K-문화콘텐츠 테크타운 조성사업이 정부 국정과제인 ‘창의적 문화국가’ 실현을 이끌길 바란다”며 “이 사업이 아시아문화중심도시 광주를 완성하는 핵심사업이 될 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
강기정 광주시장은 “이번 국회 토론회를 계기로 K-문화콘텐츠 테크타운 조성사업이 정부의 적극적인 지원을 받고 성공적으로 추진되길 바란다”며 “K-문화콘텐츠 테크타운은 광주를 넘어 대한민국 콘텐츠산업 균형발전의 핵심 플랫폼으로 자리매김할 수 있을 것으로 기대된다”고 강조했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
