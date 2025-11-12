‘전국 1호 하남교육지원청 분리·신설’ 내년 상반기 가시화
이현재 시장, 임태희 교육감 만나 교육 현안 논의
경기 하남시의 숙원인 ‘하남교육지원청’ 신설이 내년 상반기 ‘전국 1호 개청’을 목표로 본격 추진된다.
이현재 하남시장은 지난 11일 경기도교육청 북부청사에서 임태희 경기도교육감과 만나 통합돼 운영되는 광주하남교육지원청의 하남교육지원청 분리·신설 및 위례·감일·미사지구 과밀학급 해소 등 주요 교육 현안을 논의했다.
이 시장은 “신도시 개발로 학령인구가 급증해 기존 하남교육지원센터로는 교육수요 대응에 한계가 있다”며 “내년 상반기 중 전국 최초로 하남교육지원청을 개청할 수 있도록 도교육청의 신속한 지원이 필요하다”고 요청했다.
이에 임 교육감은 “관련 규정 정비가 마무리되는 대로 이르면 내년 상반기 중 우선적으로 하남교육지원청이 개청되도록 노력하겠다”고 화답하며 사실상 추진 의지를 확인했다.
하남시는 개청 준비를 위해 하남종합복지타운 6층(562㎡)을 임시청사로 확보하고, 12월 입주를 앞두고 있다. 또 평생교육, 홍보·예산, 청사·재산관리 등 4개 반 15명으로 구성된 ‘개청지원단’을 꾸려 행정·재정 전반을 원스톱 지원하는 체계를 완비했다.
이 시장은 교육지원청 신설 외에도 과밀학급 해소 대책을 중점적으로 건의했다. 그는 미사지구의 핵심 대책인 한홀중학교(2026년 3월 개교)와 가칭 미사4고(2027년 3월 개교)의 적기 개교를 요청했으며, 위례·감일지구의 경우 “2029~2031년 과밀이 정점에 달할 것”이라며 “학교 신설 부지가 없어 증축만으로는 한계가 있다”고 강조했다. 또한 인근 서울 송파구와의 공동학군 지정 등 구체적인 대안을 제시했다.
이에 임 교육감은 “하남·성남 위례 지역의 공동학군 추진을 우선 검토하고, 서울시교육청과 협의해 송파구와의 공동학군 운영도 면밀히 살펴보겠다”고 답했다.
하남시는 이미 ‘과밀학급 TF팀’을 출범시키고, 시민 협조로 도심 공원 부지를 한홀중학교 용지로 무상 임대해 전국 최초의 사례를 만들었다. 학교 설계 단계부터 체육시설을 지역사회에 개방하도록 반영하는 등 지역 상생형 교육 인프라 조성에도 앞장서고 있다. 또한 통학로 개설과 안전시설 확충 등 33억원 규모의 기반시설도 지원 중이다.
이 시장은 “시민이 체감할 수 있는 교육 환경 변화를 위해 도교육청과 원팀으로 협력하겠다”며 “하남교육지원청 개청과 과밀학급 해소를 차질 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사