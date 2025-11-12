“전자장치 부착·휴대폰 사용 불가 모두 수용” 김건희 측, 보석 호소
김건희 측 “구치소 내에서도 혼자 중얼…심신 불안정”
자본시장법 위반 혐의 등으로 재판을 받고 있는 김건희 여사 측이 건강상의 이유로 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방)을 신청했다. 김 여사 측은 전자장치 부착 등의 조건을 수용하겠다며 보석 허가를 요청했다. 그러나 김건희 특별검사팀은 증거 인멸의 우려가 크다며 반박했다.
서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 12일 김 여사의 보석 심문을 진행했다. 검은 정장을 입은 김 여사는 마스크를 착용한 채 교도관의 부축을 받으며 법정으로 들어섰다.
김 여사는 지난 3일 어지럼증과 불안 증세를 이유로 불구속 재판이 필요하다며 보석을 청구했다. 김 여사 측은 이날 심문에서도 “예전에도 김 여사가 몇 번 쓰려져 의식을 잃은 적이 있다”며 “구치소 생활을 하다 보니 치료가 제대로 안 돼 건강 상태가 상당히 안 좋다”고 주장했다.
김 여사 측은 주거지 제한, 전자장치 부착, 휴대전화 사용 불가 등의 조건을 모두 수용할 수 있다며 “구치소 말고 자택에서 재판받을 수 있도록 해달라”고 재차 강조했다.
반면 특검팀은 사안의 중대성을 강조하며 반박에 나섰다. 특검팀은 “유경옥·정지원 전 행정관이 지난 8∼10월 남부구치소에서 김 여사를 다수 접견했다”며 “두 사람은 증인신문을 하기로 한 일자 직전 피고인을 접견한 후 의도적으로 출석하지 않았고 전화도 받지 않았다”며 증거 인멸의 우려가 있다고 주장했다. 이어 “구속을 허가할 경우 유·정 전 행정관과 진술 모의 가능성이 더 커질 가능성이 농후하고 전씨를 회유할 가능성이 높다”며 불허해야 한다고 강조했다.
특검팀은 또 “피고인을 석방할 시 또 다른 정치적 행위로 해석될 수 있다”며 “보석 신청을 기각해달라”고 했다.
김 여사 측은 이에 “피고인은 기억도 온전하지 않고 구치소 내에서도 혼자 중얼거리거나 취침 중에도 알 수 없는 이야기를 하는 등 심신이 상당히 불안정한 상태”라고 반박했다. 그러면서 “김 여사가 심리적으로 안 좋은 충동이 심각한데 정 전 행정관을 통해 반려견 소식을 듣고 심신을 안정시키기 위한 것”이라고 주장했다.
김 여사는 이날 직접 발언하지 않고 심문이 진행되는 동안 고개를 숙인 채 듣기만 했다.
한편 김 여사는 자본시장법 위반·정치자금법 위반·특정범죄 가중처벌법상 알선수재 등의 혐의를 받는다. 그는 지난 8월12일 구속된 후 같은 달 29일 재판에 넘겨졌다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
