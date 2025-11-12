시사 전체기사

충남 태안에 해양치유센터 개관

입력:2025-11-12 14:25
태안 해양치유센터 전경. 해양수산부 제공

충남도는 12일 태안군 남면에 해양치유센터를 개관한다고 밝혔다.

태안 해양치유센터는 해양자원을 활용해 다양한 해양치유 프로그램을 운영하는 종합시설이다. 304억원을 투입해 연면적 8478㎡, 지하 1층·지상 2층 규모로 조성됐다.

바데풀, 명상풀, 소금 테라피 등 9개의 프로그램실, 두피·얼굴·전신테라피, 온열캡슐 등 7개 프로그램실, 인피니티풀, 아로마 스파 등을 갖췄다.

태안군 대표 해양자원인 피트, 천일염, 염지하수 등이 활용되며, 식당, 카페, 편의점 등 휴게공간도 마련됐다.

태안군이 관리하고, 일부 프로그램은 외부 전문업체에 위탁해 운영할 예정이다.

전형식 도 정무부지사는 “태안 해양치유센터를 핵심거점으로 설정하고 해양바이오·레저관광 연계를 통한 서해안 치유산업 벨트화를 추진할 계획”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

