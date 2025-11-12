동두천시, 구직 활동 청년에 연 최대 27만원 지원
경기 동두천시는 청년들의 취업 준비 비용 부담을 줄이고 구직활동을 실질적으로 지원하기 위해 ‘청년구직비용 패키지 지원(동두천 청년합격 지원세트)’ 사업을 추진하고 있다고 12일 밝혔다.
해당 사업은 면접을 준비하는 청년에게 정장 구입·대여비, 사진 촬영비, 헤어·메이크업 비용을 지원하고, 시험 준비 청년에게는 교재비 또는 수강료를 지원하는 내용으로 구성된다.
면접 준비 지원은 최대 17만원 한도 내에서(면접정장구입·대여 12만원, 사진촬영 2만원, 헤어·메이크업 3만원)까지 지원된다.
시험 준비 지원은 연간 10만원 범위 내에서 필요한 서비스(수강료 10만원, 교재비 3만원)를 선택해 받을 수 있다.
신청은 일자리지원사업 통합접수시스템을 통해 온라인으로 가능하며, 면접확인서·응시표·영수증 등 증빙자료 제출 후 사용 금액만큼 지역화폐로 환급받는 방식이다.
자세한 내용은 해당 시스템에서 지역명을 동두천으로 검색하고 ‘2025년 동두천 청년합격 지원세트’를 선택하면 확인할 수 있다.·
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
