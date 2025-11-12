‘나무로 어우러진 도시’… 춘천시 목재친화도시 조성
강원도 춘천시가 지역 목재 자원을 활용한 목재친화도시 조성에 나섰다.
시는 사업비 130억원을 투입해 의암공원 내 야외공연장을 조성 중이다. 지역 목재 사용을 촉진하고 시민에게 새로운 문화 공간을 제공하고자 추진하는 사업이다.
공연장 규모는 지하 1층, 지상 1층이며 야외 공연, 휴게, 전망 등 다양한 목재 문화 체험이 가능한 복합시설물로 조성할 계획이다. 준공 목표는 내년 8월이다.
약사천문화공원 주변 1㎞에는 목교 구조물과 목공체험센터, 커뮤니티 공간 등이 들어선다. 약사동 언덕의 망대도 역사성과 주민 추억을 담아 미니어처로 복원된다.
시설 완공에 앞서 목재의 우수성을 알리는 축제를 연다.
15~16일 근화동 의암호변에 조성한 화동 2571 일대에서 우드페스타를 개최한다. 목재 소품 DIY 체험, 우드 캠핑존, 장인 초청 목공 시연회, 지역 목공방·기업 홍보 전시, 플리마켓 등이 열린다.
19∼23일에는 지역 곳곳에서 와인·치즈&우드 페어링 클래스, 목공 창업·스타트업 세미나, 목공방 투어, 목재 차(茶) 체험 프로그램이 열린다.
29∼30일에는 나무 인형을 활용한 인형극, 대형 크리스마스트리 포토존, 라디오 스튜디오 버스 등이 마련된다.
이재진 산림과장은 12일 “이번 우드페스타를 계기로 시민들이 국산 목재의 가치와 목재와의 친밀도를 높이고 목재의 다양성과 효용성을 이해하는 계기가 되길 바란다”며 “나무로 사이좋게 잘 어울려 사는 도시, 목재친화도시’로 거듭나고자 더욱 노력하겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
