제3연륙교 공식 명칭으로 ‘청라하늘대교’ 확정

제3연륙교 근경. 인천시 제공

위원회는 장기간 지속된 명칭 갈등을 해소하고 지역 간 상생과 화합을 도모하기 위해 다양한 의견을 종합적으로 검토했다. 심도 깊은 논의 끝에 청라하늘대교가 가장 합리적인 방안이라는 결론에 도달했다.

청라하늘대교는 서울 도심과 인천국제공항을 최단거리로 연결하는 국가 핵심 교량이다. 인천∼서울 교통망 완성의 ‘마지막 퍼즐’이자 인천이 ‘글로벌 톱텐 시티’로 도약하는 중요한 기반이 될 전망이다.

특히 영종하늘도시와 청라국제도시를 직접 연결함으로써 경제자유구역 간 시너지 효과를 창출하고 영종과 인천 원도심 간 접근성을 획기적으로 개선할 것으로 기대된다.