“서대문구의회가 왜…” 이 대통령 ‘안동 생가 복원’ 건의안 논란

입력:2025-11-12 13:55
이재명 대통령이 자란 곳에 안동·영주민주연합이 세운 ‘이재명 생가터’ 표지판이 세워져 있다. 김재산 기자

서울 서대문구의회에서 발의된 ‘이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안’이 상임위원회를 통과하면서 이를 둘러싼 논란이 일고 있다.

이 대통령 생가는 경북 안동에 있는데, 서울 구의회가 정부에 이런 건의안을 낸 것은 이례적이라는 평가가 나온다.

12일 서대문구의회에 따르면 더불어민주당 소속 김덕현 구의회 운영위원장이 대표 발의한 이 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안은 과반 찬성으로 전날 운영위원회 문턱을 넘었다.

이 건의안엔 생가 복원 사업을 조속히 추진하고, 기념 공간을 조성해 지역 경제 활성화와 관광 산업 발전 핵심 동력으로 활용하며, 지속적인 지원과 예우를 해 달라는 내용 등이 담겼다.

특히 ‘서대문구의회는 이 건의안이 특정 인물에 대한 아부가 아닌, 지역 소외 문제를 해결하고 주민들의 자발적인 요청을 수용하는 것’이란 문구도 포함돼 눈길을 끌었다.

건의안은 다음 달 구의회 본회의에 상정될 전망이다.

서대문구의회는 민주당 8명, 국민의힘 5명, 개혁신당 1명, 무소속 1명으로 구성돼 있다. 민주당 단독으로 본회의까지 통과시킬 수 있는 상황인 것이다.

주이삭 개혁신당 구의원은 페이스북에서 “민주당 의원들이 지방선거를 앞두고 과한 충성 경쟁을 하는 것으로밖에 볼 수 없다”고 지적했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

