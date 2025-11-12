“서대문구의회가 왜…” 이 대통령 ‘안동 생가 복원’ 건의안 논란

이재명 대통령이 자란 곳에 안동·영주민주연합이 세운 ‘이재명 생가터’ 표지판이 세워져 있다. 김재산 기자

12일 서대문구의회에 따르면 더불어민주당 소속 김덕현 구의회 운영위원장이 대표 발의한 이 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안은 과반 찬성으로 전날 운영위원회 문턱을 넘었다.