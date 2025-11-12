시사 전체기사

금은방서 금목걸이 차고 줄행랑…14세 중학생 송치

입력:2025-11-12 13:54
중학생 A군이 대전의 한 금은방에서 금목걸이를 착용한 뒤 달아나고 있는 모습. 대전경찰청 제공

대전의 한 금은방에서 금목걸이를 사겠다며 착용해본 뒤 그대로 훔쳐 달아난 중학생이 검찰에 넘겨졌다.

대전유성경찰서는 중학교 2학년생 A군(14)을 절도 혐의로 검찰에 송치했다고 12일 밝혔다.

A군은 지난 9월 22일 오후 7시28분쯤 대전 유성구의 한 금은방에서 780만원 상당 10돈짜리 목걸이를 착용하고는 금은방 주인이 잠시 주변을 정리하는 사이 달아난 혐의를 받고 있다.

신고를 접수한 경찰은 금은방으로부터 약 150m 떨어진 건물 2층 여자화장실에 숨어 있던 A군을 발견, 신고 5분여만에 현행범으로 체포했다.

조사 결과 A군은 촉법소년은 아닌 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 “피의자가 범행 일체를 시인해 현행범으로 체포했다”고 설명했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

