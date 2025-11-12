인천 서구, ‘제2회 서로나눔 김장 대축제’ 개최

제2회 서로나눔 김장 대축제. 인천 서구 제공

행사는 인천을 대표하는 방송인 배칠수(출연료 전액 기부)의 사회로 진행됐다. 개인 참가자 100여팀과 자생단체·기업체 50여팀 등 총 1000여명이 참여해 33t의 김치를 담가 지역 내 어려운 이웃에게 전달할 예정이다.

구복지재단은 ‘구민의 행복디자인과 서구만의 복지플랫폼 구축’을 비전으로 2024년 설립됐다. 이후 지역사회의 나눔 문화 확산을 위해 저소득층 학생 재능 발굴 지원사업, 사회복지시설 종사자 지원사업 등 맞춤형 복지정책을 추진하고 있으며, 내년에는 복지 사각지대 해소를 위한 거버넌스 사업과 고립 청년 지원사업을 새롭게 추진할 계획이다.