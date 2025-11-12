인천 서구, ‘제2회 서로나눔 김장 대축제’ 개최
인천 서구는 12일 인천아시아드주경기장 남측광장에서 ‘제2회 서로나눔 김장 대축제’를 성황리에 개최했다.
이날 행사는 지난해에 이어 구와 구복지재단이 공동 주최하고 구자원봉사센터·청년외식업대표모임회·인천식품제조연합회 구협회가 공동 주관했다. 지역의 기업과 단체가 함께 참여하면서 구의 대표 시그니처 나눔 사업으로 자리매김하고 있다.
구복지재단은 삶의 핵심 가치 중 하나로 나눔을 실천하고 있으며, 나눔이야말로 우리를 살아있게 만드는 따뜻한 문화라는 생각으로 김장을 통해 이웃에게 사랑과 정을 전하고자 노력하고 있다.
행사는 인천을 대표하는 방송인 배칠수(출연료 전액 기부)의 사회로 진행됐다. 개인 참가자 100여팀과 자생단체·기업체 50여팀 등 총 1000여명이 참여해 33t의 김치를 담가 지역 내 어려운 이웃에게 전달할 예정이다.
구복지재단은 ‘구민의 행복디자인과 서구만의 복지플랫폼 구축’을 비전으로 2024년 설립됐다. 이후 지역사회의 나눔 문화 확산을 위해 저소득층 학생 재능 발굴 지원사업, 사회복지시설 종사자 지원사업 등 맞춤형 복지정책을 추진하고 있으며, 내년에는 복지 사각지대 해소를 위한 거버넌스 사업과 고립 청년 지원사업을 새롭게 추진할 계획이다.
강범석 구청장은 “김장 대축제는 단순히 음식을 나누는 행사가 아니라 그 안에 담긴 사랑과 정성을 함께 전하는 뜻깊은 행사로 거듭나고 있다”며 “함께 참여해 주신 모든 분들께 깊이 감사드린다”고 전했다.
