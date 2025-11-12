내 차에 넣은 기름 가짜였나…석유 불법 판매·유통업체 대거 적발

경남도 특별사법경찰이 주유소를 점검하고 시료채취를 하고 있다. 경남도특사경 제공

적발 유형은 가짜석유 제품 제조·보관·판매 3건, 등유를 덤프트럭의 연료로 불법판매 2건, 이동판매 방법으로 석유 불법판매 2건, 무자료 석유 유통·판매 2건, 영업방법 위반 2건 등이었다.