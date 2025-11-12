페레로로쉐 생산지 ‘이탈리아→중국’ 전환…소비자 “배신감 들어”
유명 고급 초콜릿 브랜드 페레로 로쉐(Ferrero Rocher)의 생산지가 이탈리아에서 중국산으로 조용히 바뀌었다.
12일 유통업계에 따르면 페레로 로쉐 국내 유통을 맡고 있는 매일유업은 최근 한국 시장에 공급하는 일부 제품의 원산지는 이탈리아에서 중국으로 교체했다.
이에 일부 편의점과 대형마트 매장에서는 이탈리아산 재고와 중국산 제품이 나란히 진열돼 있다. 이탈리아산 재고가 소진되는 대로 중국산으로 전면 교체될 것으로 알려졌다. 현재 주요 온라인 몰에서도 원산지 표기가 ‘중국’으로 변경된 상태다.
업계 내에서는 이 같은 조치를 글로벌 원가 절감의 일환으로 보고 있다. 최근 전 세계 식품 시장은 원가 절감을 위해 생산비용이 비교적 저렴한 아시아 지역으로 생산 거점을 옮기고 있다.
페레로 로쉐가 그간 ‘이탈리아 정통 초콜릿’이라는 이미지를 내세웠기 때문에 일부 소비자들은 온라인상에서 불만을 제기하고 있다. 소식을 접한 누리꾼들은 ‘이탈리아 정통 초콜릿이라고 해서 믿고 먹었는데 속은 것 같다’ ‘중국산으로 바뀌고 가격은 그대로일 거 아니냐’ 등의 반응을 보였다.
이와 관련해 페레로 로쉐 측은 전 세계 모든 생산 공장마다 페레로 그룹이 정의한 품질 기준을 동일하게 따른다고 밝혔다. 페레로 로쉐 코리아 측은 “전 세계적인 수요 증가와 공급망 효율화를 위해 생산 공장을 재배치한 것”이라며 “중국 항저우 공장에서 생산된 제품은 이미 동남아시아, 중동 등에 공급되고 있다”고 밝혔다.
