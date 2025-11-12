경남체육회, 46억 물품방치·재물조사 0건·편법계약 등 질타

경남도의회 문화복지위원회가 지난 11일 행정사무감사를 진행하고 있다. 경남도의회 제공

이와 함께 문화소외계층을 위한 공공기관의 역할 부재도 지적 받았다. 강용범 의원(국민의힘, 창원8)은 경남도립미술관을 상대로 “지난해 행정사무감사에서 ‘장애인 배려 프로그램 확대’를 요구했지만 1년이 지난 지금까지 가시적인 성과가 없다”고 지적했다.