울산화력 사고현장 남은 매몰자 2명 구조·수색 속도

이날 오전 5시 19쯤

실종자로 분류된 이모(65)씨 시신

고가 난 5호기는 현재 4호기 쪽으로 비스듬하게 기울어진 채 넘어진 형상이어서 구조를 위해 철 구조물 등을 제거하면 추가 붕괴 가능성이 있기 때문이다.