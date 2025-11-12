골프존 GDR아카데미, 12월 무료 이용 프로모션 실시
10일부터 12월말까지 2개월간 진행
6개월 단위 이용권 구매시 12월 무료
골프존의 프리미엄 실내 골프 아카데미 'GDR아카데미'가 연말을 맞아 지난 10일부터 12월 31일까지 약 2개월에 걸쳐 전국 직영점에서 ‘12월 무료 이용 프로모션'을 진행한다.
이번 프로모션은 올 한 해 GDR아카데미를 찾아주신 고객분들의 성원에 보답하기 위해 풍성한 혜택으로 마련된 직영점 한정 이벤트다. 필드 라운드 및 야외 연습이 상대적으로 어려워진 동계 시즌에도 꾸준한 연습과 실력 향상이 필요한 고객분들의 니즈를 반영한 이용권 혜택으로 겨울철 골프 연습이 고민인 골퍼분들께 높은 서비스 만족도를 제공할 것으로 예상된다.
해당 기간 GDR아카데미 6개월, 12개월 이용권을 구매하면 12월 한 달 무료로 이용할 수 있는 혜택이 적용된다. 즉 6개월권 이용권 구매 시 12월 한 달 무료 이용 혜택이 더해져 최대 7개월간 이용할 수 있다. 12개월권 구매 시에는 12월을 포함해 최대 13개월간 GDR아카데미를 이용할 수 있다.
본 프로모션은 오프라인 전용 상품으로, 참여를 원하는 고객은 가까운 GDR아카데미 직영점에 방문해 프로모션 관련 상세 안내를 통해 이용권 구매 후 혜택을 받을 수 있다.
겨울 시즌 계절과 날씨의 제약 없이 꾸준한 연습 및 실력 향상을 원하는 고객이라면 이번 연말 프로모션을 통해 보다 경제적으로 차별화된 프리미엄 골프 연습 환경에서 연습해 보실 것을 제안드린다.
GDR아카데미 백두환 상무는 “한 해 동안 GDR아카데미를 사랑해 주신 고객분들께 감사의 마음을 전하기 위해 이번 연말 혜택을 준비했다”라며 “겨울 시즌에도 편안하게 연습할 수 있는 GDR아카데미의 최적의 환경 속에서 실력 향상을 경험하시길 바란다”라고 전했다.
한편, GDR아카데미는 골프존이 운영하는 프리미엄 실내 골프 아카데미로, 전문 프로의 코칭과 정교한 스윙 분석 시스템을 통해 초보자부터 상급자까지 수준별 맞춤 레슨을 제공하고 있다. 전국 주요 도심권 직영점을 통해 체계적인 골프 연습 서비스를 만나볼 수 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사