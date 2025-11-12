‘파주 용주골’ 연내 폐쇄 전망…경찰·파주시 공조 강화

김동권 경기북부경찰청장 용주골 현장 점검

“경찰 역할에 최선” 도보 순찰 강화 기대

김경일 파주시장 “경찰과 함께 연내 폐쇄”

김동권 경기북부경찰청장이 경기 파주시 성매매집결지 폐쇄 추진 현장을 방문해 현황 등에 대한 설명을 듣고 있다. 뉴시스

김경일 경기 파주시장이 성매매집결지 내 마련된 교육공간 ‘성평등 파주’에서 열린 양성평등주간 기념행사에서 인사말을 전하고 있다. 파주시 제공

경기북부경찰청은 성매매가 이뤄지는 야간 시간대 기동순찰대를 집중 배치해 주 3회 진행된 순찰을 주 7회로 확대할 방침이다.

또한 차량으로 이동해 성매매를 진행하는 폐쇄형 운영에 대응하기 위해 풍속수사 기획단속 전담팀을 편성·운영한다.

파주경찰서는 관할 파출소의 순찰차를 활용해 탄력순찰에 나서고, 신고가 없는 심야 시간대에는 거점 근무를 병행해 성매매 근절에 앞장설 방침이다.

김 시장은 “경찰과 시가 함께 손잡고 불법을 뿌리 뽑아 시민이 행복한 거리로 다시 태어나게 하겠다”고 밝혔다.