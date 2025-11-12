부천세종병원, 중증 선천성 심장병 해외 신생아 치료

김정윤 부천세종병원 과장이 중증 선천성 심장병을 가진 해외 신생아를 이송하는데 동행하고 있다. 부천세종병원 제공

김 과장은 “이번 아이의 경우 출생 직후부터 집중적인 신생아 치료와 조기 시술이 절대적으로 필요했던 고위험 사례”라며 “부천세종병원 의료진은 아이의 위중한 상태를 신속하게 판단하고 다학제 협진을 통해 시술 시기를 지체없이 결정했다”고 설명했다.