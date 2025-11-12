인천 어르신 보행자 교통 사망자 59% 감소…시설개선 등 효과

찾아가는 교통안전교육. 인천경찰청 제공

이와 함께 교통안전공단과 협업으로 무단횡단이 잦은 장소를 선정, 경각심을 일으키기 위한 ‘잠깐! 무단횡단 안돼요!’ 플래카드를 130곳에 설치하고 대단지 아파트 전자게시판을 활용한 ‘어르신 도로횡단 5원칙’ 포스터 게시 등 홍보 활동도 지속적으로 추진하고 있다.

인천경찰청 관계자는 “어르신 보행자 교통사망사고 감소에 속도가 붙은 만큼 교육·시설개선·홍보 등 다양한 사고 예방 정책을 지속 추진할 예정”이라며 “시민들의 소중한 생명을 지키는 것이 최우선이므로 관계기관과 협력해 안전한 인천 교통환경을 조성하도록 노력하겠다”고 말했다.