부천시, 겨울철 자연재난 대책 수립…여름철 성과 반영

조용익 경기 부천시장 주재로 ‘2025∼2026년 겨울철 자연재난 대책 점검회의’가 진행되고 있다. 부천시 제공

앞서 시는 겨울철 대책을 위해 지난 9월부터 재난 대비 전담팀을 구성해 제설제, 제설장비, 구호물자 등을 선제적으로 확보했으며 소관 시설물에 대한 사전 안전점검도 마쳤다.

시의 겨울철 자연재난 대책 기간은 오는 15일부터 내년 3월 15일까지다.

시는 이 기간 24시간 비상대응 체계를 유지한다. 강설 예보가 내려지면 단계별 비상근무에 돌입하고 상황에 따라 협업 부서와 관계기관이 함께 합동 현장 대응에 나서 도로 제설과 교통 혼잡 최소화에도 총력을 기울일 방침이다.

이번 대책은 지난 여름철 자연재난 대응 경험을 바탕으로 마련됐다. 시는 올해 여름철 대책 기간 중 집중호우에 대비해 옹벽, 교량, 육교 등 주요 기반시설을 선제적으로 점검했고 위험징후가 발견된 시설에는 신속한 현장 조치를 시행했다. 대책 기간에 인명피해는 없었고 도시기반시설 피해도 최소화됐다.