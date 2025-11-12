대한하키협회, 어린이 박람회서 ‘실내하키 체험존’ 큰 호응

폼 스틱으로 배우는 안전한 하키… 아이·학부모 모두 “재밌어요!”

서울 마곡 코엑스에서 열린 ‘2025 대한민국 어린이 박람회’에 마련된 대한하키협회의 ‘안전한 실내하키 체험존’에서 참가 어린이들이 지도자와 함께 하키의 기본 동작을 익히며 즐겁게 경기를 펼치고 있다. ㈔대한하키협회 제공

㈔대한하키협회가 지난 7일부터 9일까지 서울 마곡 코엑스에서 열린 ‘2025 대한민국 어린이 박람회’에서 ‘안전한 실내하키 체험존’을 운영하며 큰 호응을 얻었다. 이번 프로그램은 협회 유소년위원회가 주관해 어린이들이 부상 걱정 없이 하키의 기본기를 배우고 즐길 수 있도록 기획됐다.



이번 체험존은 ‘안전’을 주제로, 폼 재질의 스틱과 하키공을 사용해 충돌이나 부상 위험을 최소화했다. 현장에서는 대한하키협회 전문 지도자와 코치진이 직접 참여해 올바른 스틱 잡는 법, 패스, 슈팅 등 하키의 기본 동작을 단계별로 지도하며 어린이들의 높은 참여와 호응을 이끌어냈다.

전문 지도자의 안내에 따라 어린이들이 패스와 슈팅을 배우며 하키의 즐거움을 체험하고 있다.

성용식 대한하키협회 회장은 “이번 박람회를 통해 어린이와 학부모가 하키를 보다 친숙하고 안전한 스포츠로 인식하길 바란다”며 “앞으로도 유소년을 위한 안전 프로그램을 확대하고, 실내하키의 저변을 넓히기 위해 노력하겠다”고 말했다.



대한하키협회는 현재 전국 초등학교와 지역 생활체육시설을 중심으로 ‘유소년 스포츠 기반 구축사업’을 추진하고 있다. 또한 교원을 대상으로 하는 ‘실내하키 교원연수 프로그램’을 운영해 학교 현장에서 하키 교육이 활성화될 수 있도록 지원하고 있다.



협회는 앞으로도 학교 체육활동과 방과 후 프로그램을 통해 어린이들의 건강한 신체 발달과 건전한 스포츠 문화 확산에 지속적으로 기여할 계획이다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ㈔대한하키협회가 지난 7일부터 9일까지 서울 마곡 코엑스에서 열린 ‘2025 대한민국 어린이 박람회’에서 ‘안전한 실내하키 체험존’을 운영하며 큰 호응을 얻었다. 이번 프로그램은 협회 유소년위원회가 주관해 어린이들이 부상 걱정 없이 하키의 기본기를 배우고 즐길 수 있도록 기획됐다.이번 체험존은 ‘안전’을 주제로, 폼 재질의 스틱과 하키공을 사용해 충돌이나 부상 위험을 최소화했다. 현장에서는 대한하키협회 전문 지도자와 코치진이 직접 참여해 올바른 스틱 잡는 법, 패스, 슈팅 등 하키의 기본 동작을 단계별로 지도하며 어린이들의 높은 참여와 호응을 이끌어냈다.성용식 대한하키협회 회장은 “이번 박람회를 통해 어린이와 학부모가 하키를 보다 친숙하고 안전한 스포츠로 인식하길 바란다”며 “앞으로도 유소년을 위한 안전 프로그램을 확대하고, 실내하키의 저변을 넓히기 위해 노력하겠다”고 말했다.대한하키협회는 현재 전국 초등학교와 지역 생활체육시설을 중심으로 ‘유소년 스포츠 기반 구축사업’을 추진하고 있다. 또한 교원을 대상으로 하는 ‘실내하키 교원연수 프로그램’을 운영해 학교 현장에서 하키 교육이 활성화될 수 있도록 지원하고 있다.협회는 앞으로도 학교 체육활동과 방과 후 프로그램을 통해 어린이들의 건강한 신체 발달과 건전한 스포츠 문화 확산에 지속적으로 기여할 계획이다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지