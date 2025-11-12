경남연구원 출연금, 반복·관행적이라 실효성 낮다” 행감서 지적

이용식 경남도의원이 경남도 행정사무감사에서 경남연구원을 상대로 질의하고 있다. 경남도의회 제공

경남연구원의 연구결과가 경남도 정책으로 온전히 이어지지 못하고 있는 상황에 대해서도 보완이 필요하다고 지적했다.