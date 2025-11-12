한동훈 “정성호·추미애·조국, 공개 토론하자”
한동훈 전 국민의힘 대표가 정성호 법무부 장관, 추미애 더불어민주당 의원, 조국 조국혁신당 비상대책위원장에게 대장동 개발 비리 사건 항소 포기를 결정한 사태에 대한 공개 토론을 제안했다. 한 전 대표와 추 의원, 조 위원장 모두 법무부 장관 출신이다.
한 전 대표는 12일 페이스북에 “정성호 법무부 장관, 추미애 전 법무부 장관, 조국 전 법무부 장관 중 누구라도 대장동 일당 불법 항소취소에 대해 저와 국민 앞에서 공개토론을 제안한다”고 적었다.
이어 “언제든, 김어준 방송 포함 어느 방송이든, 한 명 아니라 여럿이라도 저는 좋다”며 “이 세 분은 이미 각각 대장동 일당 불법 항소취소에 대해 저와 공방을 벌이셨으니 공개토론을 피하실 이유가 없을 것”이라고 강조했다.
조 위원장이 앞서 한 전 대표를 언급하며 ‘검사 출신 김규현 변호사가 일대일 토론을 원하고 있다’고 밝힌 것에 대해서는 “구질구질하게 누군지도 모르는 대타 내세우고 도망가지 말고 본인이 토론 나오라”고 맞섰다.
한 전 대표는 연일 대장동 항소 포기 사태에 대해 목소리를 내고 있다. 그는 또 다른 게시물에서 “얘네들 빼고 다 대장동 일당 재벌 만들기 분노한다”며 “대장동 일당, 민주당, 조국 빼고 모두 국민 편이다. 정의당도 대장동 일당 편 안 든다”고 지적했다.
