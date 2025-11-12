SPC 파리바게뜨, 권은비·김민주와 함께 따뜻한 연말 맞이
SPC 파리바게뜨가 크리스마스와 연말 시즌을 맞아 가수 권은비와 배우 김민주를 새로운 모델로 발탁했다.
밝고 사랑스러운 이미지의 두 사람은 ‘프로듀스 48’을 통해 결성된 그룹 아이즈원 출신으로, 절친한 사이로 알려져 있다. 파리바게뜨는 이번 홀리데이 캠페인을 시작으로 두 모델과 함께 따뜻한 감성과 행복한 연말 분위기를 전할 계획이다.
회사 관계자는 “두 모델의 생기 넘치는 매력이 올겨울 소비자들에게 따뜻한 설렘을 전할 것”이라고 말했다.
권은비는 워터뮤직 페스티벌 ‘워터밤’ 무대에 오르며 가수로 활약 중이며, 김민주는 영화 ‘청설’과 드라마 ‘언더커버 하이스쿨’ 등에서 배우로 활동하고 있다.
