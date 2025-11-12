시사 전체기사

울산화력 사고 매몰자 시신 1구 수습 … 사망자 5명으로 늘어

입력:2025-11-12 09:12
수정:2025-11-12 09:13
울산화력발전소 사고 현장에서 추가 붕괴가 우려되던 4·6호기 보일러 타워 발파 후 수색 작업에 탄력을 받고 있다.

소방당국은 12일 오전 5시 19분쯤 보일러 타워 5호기 잔해 속에서 60대 남성 A씨의 시신 1구를 수습했다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 10시 14분쯤 6호기 방향 입구 3∼4m 지점에 있던 다른 사망자의 시신을 수습하는 과정에서 발견됐다. 이에 따라 이번 사고의 공식 사망자는 5명으로 늘었다.

앞서 당국은 전날 오후 10시 14분쯤 5호기 타워 잔해물 중 6호기 방향 입구 3~4m 지점에서 60대 매몰자 1명의 시신을 수습했다.

해당 남성은 지난 7일 처음 발견됐지만, 의식이 없어 사망 추정으로 분류됐다가 구조·수습된 것이다.

나머지 2명은 여전히 매몰 상태다. 이 중 1명은 위치가 파악됐지만 나머지 1명은 위치를 알 수 없는 상태다.

앞서 지난 6일 울산 남구 한국동서발전 울산화력발전소에서 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ, 높이 63ｍ 규모 보일러 타워 5호기가 철거 작업 중 붕괴해 작업자 9명을 덮쳤다. 현재까지 인명피해는 사망 5명, 사망 추정 1명, 실종 1명, 부상 2명 등이다.

울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr

