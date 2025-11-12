‘일촉즉발’ 카리브해…세계 최대 美 항모 진입, 베네수는 ‘전면 준비 태세’

“1989년 파나마 침공 이후 최대 규모 미군 배치”

베네수는 미군 공격시 게릴라 대응도 준비 중

세계 최대항공모함인 제럴드 포드함 지난 9월 북해에서 항해하는 모습. 미 해군은 11일(현지시간) 포드함이 카리브해 지역을 관할하는 미 해군 남부사령부 작전 구역에 진입했다고 밝혔다. 연합뉴스

미 남부사령부 작전구역에 진입했다고 보도자료를 통해 밝혔다.

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 지난 6일(현지시간) 수도 카라카스에서 열린 행사에서 연설하는 모습. 연합뉴스

트럼프는 미국으로 마약을 밀수하는 베네수엘라의 마약 카르텔들을 테러단체로 지정한 뒤 미군 전투 자산을 카리브해로 전개해 ‘마약 운반선’을 격침해 왔다. 해당 작전으로 지난 9월 이후 남미 해역에서 최소 76명이 사망한 것으로 알려졌다.

하지만

마두로 대통령 축출이 미국의 진짜 목적”이라고 반발하면서 양국의 긴장이 고조됐다. 트럼프도 지난달 미 중앙정보국(CIA)이 베네수엘라에서 작전을 수행하도록 승인했다고 밝혔다. 이전에도 베네수엘라 공습 가능성을 시사한 바 있다.