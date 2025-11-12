시사 전체기사

[속보] 노만석 검찰총장 대행 하루 연차 후 출근…‘묵묵부답’

입력:2025-11-12 08:46
공유하기
글자 크기 조정
노만석 검찰총장 직무대행이 지난 10일 오전 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
70대 몰던 택시 중앙선 넘어 사고…일본인 부부 아기 중태
트럼프 “이기기 위해서만 싸울 것…우리도 ‘전승절’이라 부르겠다”
“바뀐 카톡에 피로감 90%”… 그래도 대항마 없는 메신저 시장
널뛰는 증권사 내년 코스피 전망… 4500부터 7500까지 제각각
美스포츠 ‘승부 조작’ 충격… 칼 빼든 MLB “베팅 최고액 제한”
버핏의 마지막 주주 서한 “은퇴 후에도 버크셔 지분 보유”
與 “尹 구속 취소엔 침묵하더니… 檢, 선택적 분노” 강공
중국발 미세먼지 뚝… “하늘이 맑아졌어요”
국민일보 신문구독