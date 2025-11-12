모두투어, 겨울 휴양 시즌 ‘괌·사이판 모두시그니처 기획전’ 출시
모두투어는 본격적인 겨울 여행 시즌을 맞아 괌·사이판의 대표 리조트를 중심으로 구성한 ‘괌·사이판 모두시그니처 기획전’을 선보였다고 12일 밝혔다.
‘모두시그니처’는 모두투어의 대표 프리미엄 브랜드로, 여행의 본질인 ‘경험의 가치’에 집중한 것이 가장 큰 차별점이다. 기사·가이드 팁 등 필수 경비와 현지 인기 옵션을 포함해 여행 중 추가 비용 부담을 최소화했으며, 쇼핑 일정을 최소화해 여행 본연의 즐거움에 더욱 몰입할 수 있도록 기획됐다.
괌과 사이판은 한국에서 4시간 내외의 비행거리와 연중 온화한 기후, 맑고 푸른 바다, 안전한 치안 환경 등을 두루 갖춘 대표적인 해외 휴양지이다. 특히 미국령 지역 특유의 체계적인 관광 인프라와 한국어 안내 서비스가 잘 갖춰져 있어 가족 여행객, 신혼부부, 자유여행객 등 다양한 고객층에게 꾸준한 인기를 얻고 있다.
이번 기획전은 ‘모두시그니처’ 콘셉트에 따라 검증된 인기 리조트와 프리미엄 서비스를 결합한 휴양형 상품으로 구성됐다. 노쇼핑·노옵션으로 운영돼 여행에 더욱 집중할 수 있으며 주요 관광과 자유시간을 균형 있게 배분해 휴식과 체험의 조화를 극대화했다. 숙소는 고객 만족도가 높은 4~5성급 리조트만을 엄선해 현지 체류 만족도를 더욱 높였다.
대표 상품은 ‘[모두시그니처] 괌 PIC 로얄클럽룸 5일’로, PIC 괌 리조트에서 가장 인기가 높은 '로얄클럽룸 오션뷰 객실'에서 여유로운 휴양을 즐길 수 있는 일정이다. 클럽 라운지 이용, 레이트 체크아웃 등 다양한 프리미엄 특전이 포함돼 있다.
PIC 괌 리조트는 70여 종의 올인클루시브 액티비티를 갖춘 괌 최대 규모의 리조트로, 워터파크·키즈존·스포츠 시설 등 다양한 프로그램을 운영한다. 특히 어린이를 동반한 고객에게 높은 만족도를 보이는 키즈 프로그램과 전용 풀장을 갖추고 있어 가족 단위 여행객에게 인기가 높다.
일정에는 괌 시내 관광과 쇼핑, 자유시간이 균형 있게 구성되어 있어 휴식은 물론 개인 취향에 맞는 다양한 체험을 함께 즐길 수 있다. 괌 스페인 광장, 이파오 비치 공원, 사랑의 절벽, 아프간 요새 등 괌의 대표 명소를 둘러보며 남태평양 특유의 정취를 만끽할 수 있다. 또 괌 바다의 낭만을 더하는 마린크루즈 체험도 포함돼 있어 푸른 바다 위에서 연인·가족·친구와 함께 여유로운 시간을 보낼 수 있다.
이번 기획전 관련한 더 자세한 내용은 모두투어 공식 홈페이지 또는 모바일 앱에서 확인할 수 있다.
이대혁 모두투어 상품본부장은 “최근 급격히 추워진 날씨에 따뜻한 휴양지에서 여유로운 여행을 즐기려는 수요가 크게 늘고 있다”며 “이번 모두시그니처 기획전은 프리미엄 혜택과 여유로운 일정, 그리고 완성도 높은 서비스를 통해 여행의 만족도를 한층 끌어올릴 수 있도록 기획했다”고 말했다.
