[작은영웅] “엔진에 불이…“ 21년 차 베테랑 경찰과 시보 순경이 보여준 찰떡 케미 (영상)

단순 고장차량으로 신고 받고 출동했던 두 경찰의 침착하고 발빠른 대응

베테랑 경찰과 시보 순경이 보여준 찰떡 케미



“상황실 지령 요원이 CCTV로 확인한 것 같아요. 고장 차로 신고가 들어왔는데 불이 난 것 같다고...”



“처음엔 신고가 고장 차량으로 났기 때문에 119 소방차는 출동을 못한 상황이었거든요. 소방차 기다리다가는 터널 전체에 불이 번지거나 터널에 다른 차량이 갇혀 대형 인명 피해가 날 것 같은... ”



“순찰차에서 소화기를 꺼내가지고 진화를 시도했는데 엔진에서 불이 붙은 거라 전혀 소화기로는 감당이 안 되는 상황이었어요. 시보 순경 구가은 순경이 터널 안에 소화전으로 불을 끄면 좋겠다고 아이디어를 내줬고...”



