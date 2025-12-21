[작은영웅] “엔진에 불이…“ 21년 차 베테랑 경찰과 시보 순경이 보여준 찰떡 케미 (영상)

터널 안에 멈춰 선 버스에서 희뿌연 연기가 뿜어져 나오더니 어느새 불길이 솟구칩니다. 현장에 출동한 경찰은 소화기를 들고 달려가 진압을 시도하지만 불길은 더욱 거세집니다.
베테랑 경찰과 시보 순경이 보여준 찰떡 케미
지난 9월 29일 오후 7시쯤. 전남 장성 못재터널 장성읍 방면 2차로에서 통근버스 한 대가 고장으로 멈춰섰다는 112 신고를 받은 경찰들. 하지만 단순한 차량 고장이 아니었습니다.
김익수 전남 장성경찰서 읍내파출소 경위
“상황실 지령 요원이 CCTV로 확인한 것 같아요. 고장 차로 신고가 들어왔는데 불이 난 것 같다고...”
경찰이 현장에 도착했을 땐 이미 희뿌연 연기가 터널을 뒤덮은 뒤였습니다. 김익수 경위는 곧바로 소화기를 들고 달려가서는 이렇게 쪼그리고 앉아 소화기를 분사했습니다. 근데 불은 꺼지기는커녕 차량 하부로 더 번지는 듯했습니다. 빨리 소방대원들이 도착해야하는데, 문제는 첫 신고 자체가 차량 화재로 들어온 게 아니었다는 사실이었어요.
김익수 전남 장성경찰서 읍내파출소 경위
“처음엔 신고가 고장 차량으로 났기 때문에 119 소방차는 출동을 못한 상황이었거든요. 소방차 기다리다가는 터널 전체에 불이 번지거나 터널에 다른 차량이 갇혀 대형 인명 피해가 날 것 같은... ”
소화기만으로는 소방대원들이 도착할 때까지 버티지 못할 것 같다고 생각하던 그 순간. 저쪽에서 2차 사고를 막기 위해 차량 통제를 하던 파트너 구가은 순경이 손짓을 합니다. 터널 옥내소화전을 개방하겠다는 신호입니다. 터널 내부에는 50m 간격으로 소화전이 엇갈려 배치돼있거든요. 소화전이 열린 뒤 김 경위는 터널 관리소 직원과 함께 호스를 전개하고는 물을 뿌렸습니다.
그러자 맹렬하게 솟구치던 불길은 삽시간에 희뿌연 연기를 피우며 잦아들기 시작합니다. 김 경위는 이후에도 차 주변을 돌며 작은 불씨까지 꼼꼼히 진압했습니다. 마치 소방관처럼 말입니다. 그렇게 화마와 사투를 벌인 지 20분쯤 지났을 무렵. 드디어 소방차가 도착합니다. 김 경위는 그제야 온몸의 긴장이 풀렸다고 해요. 터널에서 작은 불씨가 얼마나 큰 재앙으로 이어지는지 잘 알고 있기 때문입니다.
김 경위는 위험천만한 상황을 안전하게 넘긴 공을 신입 구 순경에게 돌립니다.
김익수 전남 장성경찰서 읍내파출소 경위
“순찰차에서 소화기를 꺼내가지고 진화를 시도했는데 엔진에서 불이 붙은 거라 전혀 소화기로는 감당이 안 되는 상황이었어요. 시보 순경 구가은 순경이 터널 안에 소화전으로 불을 끄면 좋겠다고 아이디어를 내줬고...”
누구의 공이든, 두 사람의 환상적인 케미가 위험천만한 상황을 모면하게 해줬다는 것만은 분명하겠죠.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
