울산역 복합환승센터 개발사업 해지
울산도시공사,새로운 사업 모델 구상
울산도시공사는 롯데울산개발이 추진 중이던 울산역 복합환승센터 개발사업의 협약 해지에 합의했다고 4일 밝혔다.
울산도시공사는 해당 부지를 561억원에 매입하고, 롯데는 사업협약 해지 합의금 210억 원을 별도로 지급한다. 용지 매매계약은 올해 말까지 체결된다.
앞서 롯데울산개발은 지난 9월 오프라인 유통시장 침체와 건설경기 둔화, 금리 인상 등 사업성 악화를 이유로 울산도시공사에 협약 해지와 부지 매수를 요청했다.
롯데울산개발은 지난달 13일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 울산도시공사에 사업 부지와 주차장 시설을 561억원에 매각한다고 공시했다. 561억원은 롯데가 2016년 해당 부지를 매입할 당시 금액과 동일하다.
KTX 울산역 복합환승센터는 총 2820억 원을 투입해 울주군 삼남읍 신화리 7만 5304㎡ 부지에 연면적 16만 7360㎡, 지하 2층·지상 6층 규모로 환승센터와 쇼핑몰, 영화관 등이 들어설 예정이었다. 당시 울산시는 2400여개의 일자리와 수천억원의 지역경제 파급효과를 기대했다.
2016년 우선협상대상자로 선정된 롯데는 출자회사인 롯데울산개발을 설립하고 2018년까지 완공할 계획이였다. 지난 10년 간 사업 공정률은 10% 수준으로, 임시 주차장만 조성하며 주상복합 아파트로 용도 변경을 요구하는 등 수차례 개발 계획을 수정하며 공사가 지연됐다.
울산도시공사 관계자는 “롯데의 사업 지연으로 울산역세권 활성화가 장기간 미뤄졌지만, 최근 경제자유구역·복합특화단지·도심융합특구 등 주변 개발사업이 본격화되고 있다”며 “새로운 사업 모델을 개발하고 적극적인 투자 유치를 통해 다시 사업자를 선정하겠다”고 말했다.
