덴프스, 올리브영서 기능성 유산균 라인업 확장

덴마크 유산균이야기 다이어트·더마 제품. 덴프스 제공

이번 입점을 통해 덴프스는 명동타운점, 건대타운점 등 올리브영 주요 플래그십 스토어 및 중대형 매장에서 덴마크 유산균이야기 전 제품군을 운영한다.

장, 여성 건강, 구강, 체지방, 피부 케어를 아우르는 토털 유산균 라인으로 확장하며, 소비자들이 다양한 건강 니즈에 맞춰 제품을 선택할 수 있도록 했다. 두 제품은 11월 초부터 순차적으로 판매될 예정이다.

함께 선보이는 ‘덴마크 유산균이야기 더마’는 국내 최초로 식품의약품안전처로부터 피부 보습 기능성을 인정받은 제품이다. 특허 받은 균주와 프리미엄 7중 기능성 포뮬러로 설계돼, 속부터 근본적인 피부관리를 지원한다.