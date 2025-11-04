덴프스, 올리브영서 기능성 유산균 라인업 확장
프리미엄 건강기능식품 전문기업 에이치피오(H.PIO)의 덴프스(Denps)가 ‘덴마크 유산균이야기 다이어트’와 ‘덴마크 유산균이야기 더마’를 올리브영에 새롭게 선보인다.
이번 입점을 통해 덴프스는 명동타운점, 건대타운점 등 올리브영 주요 플래그십 스토어 및 중대형 매장에서 덴마크 유산균이야기 전 제품군을 운영한다.
장, 여성 건강, 구강, 체지방, 피부 케어를 아우르는 토털 유산균 라인으로 확장하며, 소비자들이 다양한 건강 니즈에 맞춰 제품을 선택할 수 있도록 했다. 두 제품은 11월 초부터 순차적으로 판매될 예정이다.
업체 측에 따르면 ‘덴마크 유산균이야기 다이어트’는 시리즈 최초의 체지방 감소 기능성 유산균으로, 장 건강과 체지방 관리를 동시에 돕는다. 독보적인 균주 기술력을 기반으로 건강하고 지속 가능한 다이어트 루틴을 제안하는 것이 특징이다.
함께 선보이는 ‘덴마크 유산균이야기 더마’는 국내 최초로 식품의약품안전처로부터 피부 보습 기능성을 인정받은 제품이다. 특허 받은 균주와 프리미엄 7중 기능성 포뮬러로 설계돼, 속부터 근본적인 피부관리를 지원한다.
덴프스는 유산균 시리즈를 중심으로 꾸준히 포트폴리오를 확장해왔다. ‘덴마크 유산균이야기’는 2023년 첫 올리브영 입점 이후 현재까지 누적 판매량 약 28만개를 기록했으며, 여성 특화 제품인 ‘덴마크 유산균이야기 우먼’은 2025년 3분기 누계 기준 전년 동기 대비 972% 증가하는 등 지속적인 성장세를 이어가고 있다.
덴프스 관계자는 “덴마크 유산균이야기는 장, 여성 건강, 구강, 체지방, 피부 등 다양한 영역을 케어할 수 있도록 설계된 시리즈”라며 “이번 올리브영 입점을 통해 소비자들은 한 자리에서 덴프스의 기능성 유산균 전 제품군을 경험할 수 있게 된다. 앞으로도 개인별 건강 니즈에 맞춘 솔루션을 지속적으로 제공할 계획”이라고 전했다.
