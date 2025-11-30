[작은영웅] 가스통 터질라 조마조마한데…불꽃 튀는 전신주를 보고 달려온 사람 (영상)

3개월 뒤 또 선행…멀리서 연기보고 달려가 화재 진압한 주인공의 근황

LPG 가스통 폭발을 막은 주인공



김진호씨

“누전이 된 상태이기 때문에 전신주에 있는 변압기가 폭발하지 않을까. 화재가 확산이 돼서 전기가 문제가 생기지 않을까”



김진호 국립중앙청소년디딤센터 안전시설 담당 선생님

“사실 제가 처음 목격을 했다 뿐이지 좋은 사람들은 많이 있더라고요. 저뿐만 아니라 이날 함께 했던 분들은 다음에 또 이런 위급한 상황에 생기면 본능적으로 달려가셨을 겁니다”



그날의 자세한 이야기는 저희 ‘

작은영웅’을 통해 전해드리겠습니다.

▲ 영상으로 보기!

우리 사는 세상을 살만하게 만들어 주는

‘작은영웅’들의 이야기를 계속 들려드릴게요

유튜브에서 ‘KMIB(작은영웅)’을 검색하세요