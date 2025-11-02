시사 전체기사

“숙제 안 해서”…딸 ‘앉았다 일어서’ 3천번 시킨 아빠 체포

입력:2025-11-02 20:52
수정:2025-11-02 20:59
숙제를 하지 않았다며 10대 딸에게 앉았다 일어서기를 3000번 할 것을 지시한 50대 아버지가 경찰에 붙잡혔다.

서울 도봉경찰서는 아동복지법상 아동학대 혐의로 A씨를 입건해 조사하고 있다고 2일 밝혔다.

A씨는 전날 밤 11시쯤 서울 도봉구 자택에서 고등학생 딸이 영어 숙제를 하지 않았다며 앉았다 일어서기 3000회를 시킨 혐의를 받고 있다.

A씨 딸은 실제 800여회 앉았다 일어서기를 한 것으로 파악됐다. 다만 외상을 입지는 않았다.

경찰은 아동보호기관 측 신고를 받고 출동해 A씨를 현행범으로 체포했다. 경찰은 또 A씨가 딸에게 접근하거나 연락하지 못하도록 임시 조치도 했다.

A씨는 경찰 조사에서 ‘반성하고 있다’는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

A씨는 아동학대로 신고받은 전력이 있었던 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 자세한 범행 경위를 파악하고 있다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

