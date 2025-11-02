네오위즈, ‘게임졸트’와 글로벌 인디게임 콘테스트 ‘내러티브 게임잼’ 공동 개최

네오위즈는 게임 커뮤니티 플랫폼 ‘게임졸트’와 손잡고 글로벌 인디게임 콘테스트 ‘내러티브 게임잼’을 개최한다고 31일 밝혔다.

게임졸트는 전 세계 게이머, 콘텐츠 크리에이터 등이 직접 제작한 사진, 영상 등을 공유하는 커뮤니티 플랫폼이다. 게임 개발을 장려하고, 창의적인 게임 발굴을 위한 콘테스트 '게임잼'을 개최한다.올해는 네오위즈와 손잡고 '내러티브'를 주제로 하는 '내러티브 게임잼' 콘테스트를 d오는 10일까지 진행한다. 참가자들은 해당 기간 오리지널 스토리 게임을 제작해 게임졸트 플랫폼에 포스팅하면 된다. 참가작 중 총 3개의 우수 작품을 선정해 총상금 5000달러를 수여한다.이번 콘테스트는 '스컬', '산나비', '셰이프 오브 드림즈' 등 글로벌 시장에 인디게임을 성공적으로 출시한 네오위즈의 인디게임 발굴 전략의 일환이다.네오위즈 김승철 공동대표는 "게임졸트와의 협업은 게임이 단순한 오락을 넘어 훌륭한 창작물임을 보여주는 기회가 될 것"이라며 "이번 게임잼을 통해 내러티브의 힘을 보여줄 참신한 인디게임을 만나길 기대한다"고 말했다.네오위즈는 개인 개발자, 팀, 예비 창업자를 위한 '네오위즈 퀘스트' 공모전을 진행 중이다. 접수 마감일은 내년 1월 16일까지다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr