‘무관의 상금 여왕’최혜진, 연장전 패배로 LPGA 첫승 기회 또 놓쳐…4타차 선두서 역전패
일본 루키 야마시타 8타차 대역전 드라마
최혜진(26·롯데)의 미국여자프로골프(LPGA)투어 생애 첫 우승이 또 다음 기회로 미뤄졌다.
최혜진은 2일 말레이시아 쿠알라룸푸르 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6536야드)에서 열린 LPGA투어 메이뱅크 챔피언십(총상금 300만달러) 최종 4라운드에서 보기 3개에 버디 2개를 묶어 1오버파 73타를 쳤다.
최종 합계 18언더파 270타를 기록한 최혜진은 야마시타 미유(일본), 해나 그린(호주)과 동타로 정규 라운드를 마쳐 가진 연장 첫 번째 홀에서 파에 그쳐 버디를 잡은 야마시타에게 패했다. 그린도 파에 그치면서 공동 2위로 대회를 마쳤다.
2022년 LPGA 투어에 데뷔한최혜진은 4타차 단독 선두로 최종 라운드에 임하면서 생애 첫 우승에 한발 바짝 다가서는 듯했다. 하지만 123번째 대회에서 충격의 역전패로 그 기대는 수포로 돌아갔다.
최혜진은 현재 LPGA 투어에서 ‘우승 없는 선수 중 상금 1위’, 즉 무관의 여왕이다. 그는 이 대회 전까지 LPGA 투어에서 통산 상금 584만4969달러(약 83억3000만원)를 획득했다.
최혜진은 전반 8번 홀(파3) 버디와 9번 홀(파4) 보기를 맞바꿔 타수를 줄이지 못하면서 2타 차 추격을 허용했다. 10번 홀(파5) 보기로 한 타 차로 쫓긴데 이어 11번 홀(파3)에서 버디를 잡은 그린에게 공동 선두를 내줬다.
이후 경기 중반 한때 야마시타, 김아림, 지노 티띠꾼(태국)까지 5명이 공동 선두를 이루는 대혼전 양상이 됐다. 하지만 변수가 발생했다. 챔피언 조가 14번 홀을 치르고 있을 때 번개로 경기가 1시간가량 중단된 것.
재개 이후 16번 홀(파4)에서 최혜진은 모처럼 버디를 잡아 공동 선두에 복귀했다. 야마시타와 18언더파 동타로 먼저 경기를 마쳤다. 최혜진이 18번 홀(파5)에서 버디를 잡으면 우승이 상황에서 버디 퍼트가 야속하게 오른쪽으로 살짝 벗어나면서 연장 승부가 펼쳐졌다. 그린은 마지막 홀 버디로 연장전에 합류했다.
최혜진은 18번 홀에서 진행된 1차 연장전에서 3번째 샷을 그린에 잘 올렸으나 버디 퍼트가 홀을 외면했다. 그러는 사이 야마시타는 까다롭게 휘어지는 중거리 버디 퍼트를 정확하게 욱여 넣어 우승 트로피를 들어 올렸다. 올 시즌 신인인 야마시타는 8월 메이저 대회인 AIG 여자오픈에서 이미 1승이 있다.
이번 시즌 LPGA 투어에서 2승을 올린 선수는 티띠꾼(5월 미즈호 아메리카스 오픈·10월 뷰익 상하이)에 이어 야마시타가 두 번째다.
야마시타는 3라운드까지 최혜진에게 8타 차로 뒤졌으나 이날만 7언더파 65타를 몰아치는 맹타를 휘둘러 연장에 합류한 뒤 기어이 우승하는 무서운 뒷심을 발휘했다.
직전 대회인 BMW 챔피언십 우승자 김세영(32·스포타트)이 6타를 줄여 김아림(30·메디힐)과 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)과 함께 공동 4위(최종합계 17언더파 271타)로 대회를 마쳤다.
리디아 고(뉴질랜드)와 후루에 아야카(일본)는 공동 9위(최종합계 16언더파 272타), 윤이나(22·솔레어)는 4타를 줄였으나 1타가 모자라 11위(최종합계 15언더파 273타)로 대회를 마쳤다. 올 시즌 루키인 윤이나는 아직 ‘톱10’입상이 한 차례도 없다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
