고양시 ‘특례시 지원 특별법’ 제정 촉구…“실질적 권한 필요”
경기 고양특례시가 특례시의 실질적 권한 확보를 위한 ‘특례시 지원에 관한 특별법’ 제정을 촉구하며 시민과 함께하는 퍼포먼스를 펼쳤다.
고양시는 10월 30일 연천군 백학자유로리조트에서 열린 ‘2025년 고양시 주민자치 역량강화 워크숍’에서 ‘특례시 지원에 관한 특별법’의 조속한 제정을 촉구하는 시민참여형 퍼포먼스를 진행했다.
이날 행사에는 각 동(洞) 주민자치회 위원과 공직자 등 400여명이 참석해 ‘특례시 특별법 제정’의 목소리를 높이며, 특례시의 실질적 권한 확보를 염원했다.
인구 100만명 이상 도시인 고양특례시는 기초자치단체의 범위를 넘어선 복잡한 행정 수요를 감당하고 있지만, 현행 지방자치법은 명칭만 ‘특례시’로 부여할 뿐 실질적 권한과 재정 지원이 미흡하다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.
이에 시는 체계적이고 통합적인 특례시 지원을 위해 특별법 제정을 지속 건의하고 있으며, 현재 국회에는 행정안전부 제출안 1건과 의원발의안 8건이 계류 중이다. 또한 지난 9월부터는 44개 동 행정복지센터에서 시민 서명운동을 전개하며 입법 필요성에 대한 공감대를 확산시키고 있다.
이동환 고양시장은 “특례시 특별법이 제정되면 도시관리계획, 광역교통기본계획, 주택정책 등 주요 분야에서 고양시의 권한이 확대돼 시민에게 더 나은 맞춤형 행정서비스를 제공할 수 있다”며 “도시경쟁력 강화와 예산 확대를 통해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”고 말했다.
한편, 고양시는 앞으로도 정부·국회와의 협력 및 시민참여 캠페인 확대를 통해 특별법 제정의 조속한 통과를 추진하고, 명칭에 걸맞은 실질적 자치권을 확보하기 위한 노력을 이어갈 방침이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
