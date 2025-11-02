‘미스터 올스타’ 김용희 감독 아들 김재호, 투어 데뷔 18년만에 감격의 생애 첫승

연장전 버디로 황중곤·최진호·이유석 꺾어

2일 경기도 여주시 페럼클럽에서 열린 KPGA투어 렉서스 마스터즈에서 투어 데뷔 18년, 210경기만에 생애 첫 승을 거둔 김재호. KPGA

2일 경기도 여주시 페럼클럽에서 열린 KPGA투어 렉서스 마스터즈에서 투어 데뷔 18년, 210경기만에 생애 첫 승을 거둔 김재호가 눈물을 쏟고 있다. KPGA

2일 경기도 여주시 페럼클럽에서 열린 KPGA투어 렉서스 마스터즈에서 투어 데뷔 18년, 210경기만에 생애 첫 승을 거둔 김재호가 가족들과 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. KPGA

2일 경기도 여주시 페럼클럽에서 열린 KPGA투어 렉서스 마스터즈에서 투어 데뷔 18년, 210경기만에 생애 첫 승을 거둔 김재호가 아버지 김용희 감독 이름이 새겨진 상의 유니폼을 입고 우승 세리모니를 하면서 눈물을 흘리고 있다. KPGA

제네시스 대상과 상금 순위 1위에 자리한 옥태훈(27·금강주택)은 공동 7위(최종합계 이븐파 288타)에 그쳤으나 시즌 최종전 투어 챔피언십 결과와 무관하게 올해 제네시스 대상 수상을 확정했다.