[프로야구 결산 ①] 3년간 2회 우승…LG, 왕조 구축 조건은 ‘내부 단속’과 ‘불펜 보강’

주장 박해민을 포함한 LG 트윈스 주장단이 1일 서울 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 한국시리즈 우승 축승회에서 우승 트로피를 들어 올리고 있다. 연합뉴스

염경엽 LG 트윈스 감독이 1일 서울 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 한국시리즈 우승 축승회에서 팬들에게 소감을 말하고 있다. 연합뉴스

LG 트윈스 김현수가 1일 서울 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 한국시리즈 우승 축승회에서 팬들에게 모자를 벗고 인사하고 있다. 연합뉴스

LG 트윈스 박해민이 1일 서울 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 한국시리즈 우승 축승회에서 마이크를 잡고 팬들에게 인사말을 건네고 있다. 연합뉴스

구단은 장현식, 이정용, 함덕주 등의 필승조 도약을 기대하고 있다. 올해 두각을 나타낸 신예 김영우의 성장에도 주목한다. 염 감독은 “지난여름 불펜 공백으로 어려움이 있었던 만큼, 새로 입단한

신인 투수 7명 중 2명을 마무리캠프부터 집중적으로 훈련시킬 예정”이라며 “내년부터 바로 실전에 투입할 것”이라고 밝혔다.