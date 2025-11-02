의정부시, 호원천 생태하천 복원…생태·휴식공간 새 단장

김동근(가운데) 의정부시장이 10월 31일 ‘호원천 생태하천 복원사업 준공식’에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

의정부시는 오랫동안 건천화돼 생태 기능을 잃었던 호원천을 맑은 물이 흐르는 생태하천으로 복원했다고 2일 밝혔다. 이번 사업에는 도비 68억원, 시비 68억원 등 총 136억원이 투입됐다.

김동근 의정부시장이 10월 31일 ‘호원천 생태하천 복원사업 준공식’에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공