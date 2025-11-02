‘제주 버프’고지원, 고향에서 시즌 2승 거둬…에쓰오일 챔피언십 정상 차지

신인상 포인트 1위 서교림 2타차로 제쳐

지난 8월 제주 삼다수마스터스 이어 2승

유현조, 시즌 최종전 관계없이 대상 확정

2번홀에서 드라이버샷을 날리고 있는 고지원. KLPGA

3번홀에서 신중하게 그린을 살피고 있는 유현조. KLPGA

최종 라운드에서 챔피언조로 동반 플레이를 펼친 선수들이 티오프에 앞서 포즈를 취하고 있다(왼쪽부터 유현조, 고지원, 서교림). KLPGA

현세린(24·대방건설)은 4언더파 68타를 쳐 최은우(30·아마노), 전예성(24·삼천리)와 함께 공동 3위(최종합계 11언더파 277타)에 입상했다. 이로써 이 대회 전까지 62위였던 현세린의 상금 순위는 51위로 11계단 상승해 내년 시드 유지를 확정지었다.