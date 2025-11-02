“제 딸 돌 축하 부탁” 광주시의원 논란…“축하금 압박”

광주시의원이 보낸 문자메시지. 연합뉴스

광주시의원이 “첫째 딸의 돌을 축복해 달라”는 문자메시지를 지역 공무원 등에게 다량으로 보내 부적절하다는 지적이 나온다. 특히

한 공무원은 “돌잔치를 하지 않는다면서도 축복해 달라는 의미가 무엇인지 한참 고민했다”며 “축하금을 보내야 하나 하는 압박감을 느꼈다”고 연합뉴스에 말했다.

성의 표시를 바랐다면 돌잔치를 열었을 것이다. 예쁜 딸을 자랑하고 축하받고 싶었을 뿐”이라고 말했다.