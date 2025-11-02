“제 딸 돌 축하 부탁” 광주시의원 논란…“축하금 압박”
광주시의원이 “첫째 딸의 돌을 축복해 달라”는 문자메시지를 지역 공무원 등에게 다량으로 보내 부적절하다는 지적이 나온다. 특히 행정사무감사와 내년 예산심의를 앞둔 시점이라 논란이 커지고 있다. 메시지를 보낸 시의원은 “돌잔치를 열지 않았고 공직자를 상대로 성의 표시를 받은 사실도 없다”고 해명했다.
서임석 광주시의원이 최근 “딸이 돌을 맞았다. 돌잔치를 하지는 않았지만 기도와 응원을 부탁드린다”는 내용의 메시지를 딸 사진과 함께 전송한 것으로 2일 알려졌다.
문제의 메시지는 서 시의원의 지인은 물론 인연이 없는 이들에게도 발송된 것으로 전해졌다. 한 공무원은 “돌잔치를 하지 않는다면서도 축복해 달라는 의미가 무엇인지 한참 고민했다”며 “축하금을 보내야 하나 하는 압박감을 느꼈다”고 연합뉴스에 말했다.
다른 간부급 공직자도 “가족끼리 축하할 일을 시의원이 대외적으로 알리는 것은 부적절해 보인다”며 “최민희 더불어민주당 의원의 자녀 결혼식 문제가 불거진 상황에서 민주당 소속 시의원으로서 오해를 살 만한 행동은 조심했어야 한다”고 지적했다.
이에 대해 서 시의원은 “순수하게 축하받고 싶은 마음에 보낸 것일 뿐 다른 의도는 없었다”며 “성의 표시를 바랐다면 돌잔치를 열었을 것이다. 예쁜 딸을 자랑하고 축하받고 싶었을 뿐”이라고 말했다.
이어 “괜한 오해를 샀다면 공직자들에게 사과드린다”며 “공직자들에게 돌 축하금 명목으로 금품을 받은 사실이 없고 설령 주더라도 ‘마음만 받겠다’며 거절했을 것”이라고 덧붙였다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
