[속보] 정찰위성 5호기 미국서 발사…우주궤도 정상진입

한국군의 정찰위성 4호기를 탑재한 미국 우주기업 스페이스Ⅹ의 발사체 ‘팰컨9’이 지난 4월 22일 미국 플로리다주 케이프커내버럴 우주군 기지에서 발사되고 있다. 국방부 제공

국방부는 “군 정찰위성 5호기가 오후 2시23분 발사체와 성공적으로 분리돼 목표 궤도에 정상 진입했다”며 “군은 이후 지상국과의 교신을 통해 위성의 정상 작동 여부를 확인할 예정”이라고 밝혔다.

2단 추진체로 구성된 팰컨9은 발사 2분18초 후 1단 추진체가, 이어 23초 후에 페어링(위성보호덮개)이 각각 분리됐다.