광주시민 71% “광주·전남특별광역연합 추진 필요”
광주시의회 의뢰 여론조사 결과
전체 응답자 절반 “전혀 모른다”
이재명 정부 5극3특 국토균형발전 정책에 발맞춰 추진되는 광주·전남특별광역연합에 대해 광주시민 10명 중 7명은 ‘필요하다’고 인식하는 것으로 나타났다.
2일 광주광역시의회 행정자치위원회 의뢰로 최근 만 18세 이상 광주 시민 700명을 대상으로 실시한 여론조사 결과 광주·전남특별광역연합 설치 필요성에 대해 응답자의 71.4%가 ‘필요하다’고 답했다. 부정인식은 28.6%에 그쳤다.
정책 성공 조건으로는 ‘광주·전남 간 이해관계의 원만한 조율’(33.3%)이 가장 높게 나타났으며, ‘공동사업 발굴’(21.3%), ‘중앙정부의 지원’(18.3%) 등 순으로 나타났다. 우려 요소로는 ‘양 지자체 간 이해관계 충돌’(51.6%)이 가장 높게 나타났다.
우선 협력 분야로는 ‘산업경제활성화’(32.3%)와 ‘광역교통’(31.8%)이 가장 높은 응답을 보였으며, 다음으로 ‘관광·문화’(17.7%), ‘복지교육’(10%), 환경·에너지‘(8.1%) 순이었다. 특히 특별광역연합 제1호 공동사무인 ‘광주-나주 광역철도 사업’에 대해서는 69.1%의 찬성 응답을 보였다.
정책 기대효과로는 ‘광주·전남 상생발전’(43.6%)을 가장 큰 기대효과로 꼽은 응답이 가장 많았다. 반면, 주요 우려 요인으로는 ‘정치적 이해관계 충돌’(26.7%)이 가장 높게 나타났다.
정책 추진 전반에 대한 긍정 응답이 79.2%로 나타났으며 부정적인 응답(20.8%)보다 압도적으로 높았다. 향후 광주·전남 행정 통합에 대해선 71.7%가 찬성해 일정 수준의 공감대를 형성하고 있음이 확인됐다.
하지만 특별광역연합에 대한 인식 수준 조사에서 ‘잘 알고 있음’(5.9%), ‘어느 정도 알고 있음’(14.9%) 등 핵심 인지층이 20.8%에 불과하고, 전체 응답자의 49.9%가 ‘전혀 모름’이라고 응답하는 등 전반적인 인식 수준은 낮은 것으로 조사됐다.
이번 여론조사는 광주시의회 의뢰로 한국정책연구원에서 조사를 수행했으며, 전화면접 방식으로 실시됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.7p다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
