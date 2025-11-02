광주시민 71% “광주·전남특별광역연합 추진 필요”

광주시의회 의뢰 여론조사 결과

전체 응답자 절반 “전혀 모른다”

광주·전남 특별광역연합 추진 선포식. 뉴시스

응답자의 71.4%가 ‘필요하다’고 답했다. 부정인식은 28.6%에 그쳤다.

주요 우려 요인으로는 ‘정치적 이해관계 충돌’(26.7%)이 가장 높게 나타났다.