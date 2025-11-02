與 “李대통령 배임죄 조작…재판중지법 이달 추진”

박수현 더불어민주당 수석대변인이 2일 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당은 “이제 사법개혁 공론화에 집중해야 할 시간으로 이른바 ‘재판중지법’

에 대한 논의도 불가피한 현실적 문제가 됐다”며 “

재판중지법을 당 차원으로 처리할 방침이다.

최근 국정감사 기간 사법부에서 이 대통령 재판을 재개할 수 있다는 발언이 나오자 당내에서 이를 시급하게 처리해야 한다는 의견이 분출했다.