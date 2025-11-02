“말 장난 말라” 한동훈, 민노총과 ‘새벽배송’ 충돌…장혜영과 공개토론

한동훈 전 국민의힘 대표. 연합뉴스

이어 “민노총이 주장하는 ‘0시~5시 배송 금지’는 명백히 ‘새벽 배송 금지’”라며 “민노총은 0~5시 배송을 새벽 배송이라고 말하면 고소·고발하겠다고 하는데, ‘사전’을 고소·고발해야 할 것”이라고 비꼬았다.

‘돈을 더 벌고 싶어 자발적으로 선택한 것’이라는 주장에는 결정적인 전제가 빠져 있다”며 “사람들은 정말 자유롭게 이 위험한 노동을 선택하는가”라고 지적했다.

이어 “생계가 막막하거나 당장 한 푼이라도 더 벌어야 하는 이들에게 새벽 노동은 최후의 수단이 되고 있다”며 “선택이 아니라 생존의 문제“라고 강조했다.

그러면서 “새벽 중노동은 단순히 근무 시간이 다른 게 아니다”라며 “단기적으로는 돈이 될지언정 장기적으로는 체력과 삶을 갉아먹는 구조적인 위험을 내포하고 있다”고 비판했다.